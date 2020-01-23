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Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularını tebrik ederken, deplasmanda alınan 3-2'lik Beşiktaş galibiyetinin keyfini çıkaracaklarını ifade etti.
23.01.2020

Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum 23.01.2020
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