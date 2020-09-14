Ümit Özat'tan motivasyon konuşması! "Varlığın değerini bilmek için..."
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bursaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Mehmet Akyüz (2) ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-1 kazanan Adana ekibinde teknik direktör Ümit Özat'ın, maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma gündeme oturdu.
İşte Ümit Özat'ın sözleri:
Çocuklar bir şeyleri kazanmak önce insanın zihninde başlar. Varlığın değerini bilmek için yokluğu mutlaka yaşamak gerekiyor. Bu sene bu elde edeceğiniz varlığı, kazanacağınız kupanın değerini geçen seneden çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü geçen sene bu acıyı, bu darlığı bu yokluğu herkesten fazla yaşadınız. Her maç konuşmamda, içinden geldiği gibi konuştum. Kimseden alıntı yapmadım. Ama bugün şöyle başlamak istiyorum. Büyük önder Atatürk diyor ki; 'Umutsuz insan vardır, ben umudumu hiç yitirmedim'. Ayrıldığım günden bu yana tekrar buraya döneceğime ve bu takımla başarılar yakalayacağıma dair umudumu hiç yitirmedim. Peki siz bu şampiyonluğu yakalayacağınıza dair inancınızı yitirdiniz mi? Yakalayacak mısınız? İnanıyor musunuz? Allah utandırmasın.
- Sergen Yalçın'dan dev maç öncesi takıma mesaj
- Çebi'den taraftarlara mesaj! "Forvet transferi için..."
- Fenerbahçe lige 3 puanla başladı
- Josef de Souza Beşiktaş için geldi
- Josef de Souza Beşiktaş için geldi
- Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda
- Takım Oyunu - 13/09/2020
- Tisserand Fenerbahçe İçin İstanbul'da! İşte İlk Görüntüler / A Spor
- Trabzonspor ile Beşiktaş 131. kez
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama