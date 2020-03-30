30 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ümit Özat'tan görülmemiş "evde kal" çağrısı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat, görülmemiş bir "evde kal" çağrısına imza attı. Özat, corona virüsüyle mücadele adına saçını tıraş ederek "evde kal" mesajı gönderirken, bir yandan da Cem Karaca'nın Deniz Üstü Köpürür şarkısını seslendirdi.
30.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- 'Evde kal'an Novak'tan tehlikeli hareketler!
- Anlattıkları geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster'de kahkaha tufanı
- Ümit Özat'tan görülmemiş "evde kal" çağrısı!
- Anlattıkları geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster'de kahkaha tufanı
- Beşiktaş'ın gözü Anderson Talisca'da
- Sabah Sporu - 29/03/2020
- Ceferin: Önceliğimiz ligleri tamamlamak
- Fenerbahçeli futbolcular yakın takipte
- Fenerbahçeli futbolcular yakın takipte
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...