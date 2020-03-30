30 Mart 2020, Pazartesi

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Ümit Özat'tan görülmemiş "evde kal" çağrısı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat, görülmemiş bir "evde kal" çağrısına imza attı. Özat, corona virüsüyle mücadele adına saçını tıraş ederek "evde kal" mesajı gönderirken, bir yandan da Cem Karaca'nın Deniz Üstü Köpürür şarkısını seslendirdi.
30.03.2020
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