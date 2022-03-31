Ukrayna'dan ayrılan 143 futbolcu Türkiye'de!
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'dan ayrılan 143 genç futbolcu Türkiye'ye geldi. Türk takımlarının altyapısında çalışmalarını sürdürecek olan genç futbolcuların heyetini Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı. İşte o görüntüler ve ilk açıklamalar...
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