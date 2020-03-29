29 Mart 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

UEFA Başkanı Ceferin: Önceliğimiz ligleri tamamlamak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önceliklerinin ligleri tamamlamak olduğunu söyledi. Ceferin, "UEFA ettiği karın yüzde 87'sini dünya futboluna dağıtmaya hazır" dedi.
29.03.2020
ABONE OL

DİĞER
Ceferin: Önceliğimiz ligleri tamamlamak Ceferin: Önceliğimiz ligleri tamamlamak 29.03.2020
Rüştü Reçber corona virüsüne yakalandı Rüştü Reçber corona virüsüne yakalandı 29.03.2020
Anlattıkları geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster'de kahkaha tufanı Anlattıkları geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster'de kahkaha tufanı 29.03.2020
Koray Baloğlu: UEFA ettiği karın yüzde 87'sini kulüplere dağıtacak Koray Baloğlu: UEFA ettiği karın yüzde 87'sini kulüplere dağıtacak 28.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Turgay Demir: Ceferin'in bütün odaklanması ligleri tamamlamak Turgay Demir: Ceferin'in bütün odaklanması ligleri tamamlamak 28.03.2020
Başkan Erdoğan corona virüsü tedbirlerini açıkladı Başkan Erdoğan corona virüsü tedbirlerini açıkladı 27.03.2020
Corona virüsünün spora etkileri Corona virüsünün spora etkileri 27.03.2020
Yıldızlardan A Spor'a özel evde kal mesajları Yıldızlardan A Spor'a özel "evde kal" mesajları 26.03.2020
İbrahim Çolak: Erteleme benim için hayırlı oldu İbrahim Çolak: Erteleme benim için hayırlı oldu 26.03.2020
Ozan Kabak'ın Hikayesi Ozan Kabak'ın Hikayesi 26.03.2020
Başkan Erdoğan: 2-3 hafta içinde yayılmayı kırabiliriz Başkan Erdoğan: 2-3 hafta içinde yayılmayı kırabiliriz 25.03.2020
Bakan Yardımcısı Yerlikaya şınav akımı başlattı Bakan Yardımcısı Yerlikaya "şınav" akımı başlattı 24.03.2020
Yılmaz Vural: Kulüpte kendi başıma yaşamaya devam ediyorum Yılmaz Vural: Kulüpte kendi başıma yaşamaya devam ediyorum 24.03.2020
Fırat Gül: Takım cuma günü toplanacak Fırat Gül: Takım cuma günü toplanacak 24.03.2020
Marcos Llorente'den kız arkadaşına muhteşem bir şaka Marcos Llorente'den kız arkadaşına muhteşem bir şaka 23.03.2020
Corona virüsünden sonra dünyada çok şey değişecek "Corona virüsünden sonra dünyada çok şey değişecek" 23.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...
Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok
Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı
Dusko Tosic'ten flaş açıklama! "Geri dönmem mümkün değil"
Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...
Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör