(U21) Norveç 4-0 Türkiye (U21)
Norveç U21, Türkiye U21 karşısında Sindre Walle Egeli'nin 61. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı.
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