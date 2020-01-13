TVF Başkanı Akif Üstündağ: "Olimpiyatlarda derece elde edeceğiz"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Almanya'ya karşı oynadığı final maçını iyi bir oyun ve net bir skorla kazandığını söyledi.
Üstündağ, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı 3-0 yendiği ve olimpiyatlara katılma hakkını elde ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Türkiye adına çok gururlu ve mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Telafisi olan bir maçla başladık ve telafisi olmayan bir maçla bitirdik. Almanya da ev sahibi Hollanda gibi güçlü rakipleri eledi, tekrar buluştuk ama finali net bir skor ve iyi bir oyunla 3-0 kazanarak Tokyo biletini aldık." dedi.
Üstündağ, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Takım bunu hak etti. Olimpiyatı hak etmiştik. Son düdüğe kadar mücadelemizi yaptık ve bırakmadık. Allah bu takımın yolunu açık etsin. Tokyo'da takımı kürsüde görmek en büyük hayallerimizden biri. İnşallah o günleri de göreceğiz. Türkiye adına gururluyuz çünkü biz Türk'üz." ifadesini kullandı.
Taraftarların hiçbir zaman takımı yalnız bırakmadığını vurgulayan Üstündağ, "Bizi yalnız bırakmayan Hollanda'daki gurbetçilerimiz, bize kendi vatanımızda gibi kucak açtılar onlara içtenlikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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