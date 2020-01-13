13 Ocak 2020, Pazartesi

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Başantrenör Guidetti: "Tokyo'ya gidiyoruz çok mutluyuz"

2020 Tokyo Olimpiyatları vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız maç sonrasında büyük coşkularını A Spor'la paylaştı.
13.01.2020

Herkese teşekkür eden başantrenör Giovanni Guidetti:

"Apeldoorn bugün küçük bir Ankara'ydı. Bu turnuva dünyada en zor turnuva. Bizim takım çok zor başladı ama çok iyi bitirdi ve bundan dolayı çok mutluyum. Tokyo'da oynayacağımız olimpiyat bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar da rüyada olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda adrenalin çok yüksek belki şu an her şeyin tam farkında değiliz. Tokyo 2020'ye katıldık ama nasıl bir şey başardığımızı yarın daha iyi anlayacağız. Çok mutlu ve gururluyuz, bu bayrak altında ülkemizi yine en iyi şekilde temsil ettik. Turnuvaya kötü başladık ve çok zorlandığımız maçlar oldu fakat bu maçlar bizi yeniden takım yaptı."

Eda Erdem, "Her yer kırmızı-beyaz Türk bayrakları ile doluydu. Taraftarlar süperler zaten bu bizi özel ayrı kılan şey. Destek her zaman geliyor biz de onların yüzünü kara çıkarmadık ve Tokyo'ya bileti aldık." dedi.

Çok mutlu olduklarını söyleyen Meryem Boz da "Bütün çalışmalarımız ve emeklerimizin sonucunu Tokyo vizesi ile aldık, çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Meryem, "Bizi hiç yalnız bırakmayan Türk taraftarı, bizi kendi ülkemizde gibi hissettirdiler ve her zaman arkamızda oldular. En son oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda Ankara'daki tribünler nasıl doluysa burada da aynı atmosferi yaşadık. Türkiye'deki evimiz gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

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