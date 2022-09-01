Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu
Son dakika spor haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Binaya 5 kurşun isabet etti. Saldıraya dair detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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