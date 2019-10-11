Transferin şampiyonları sınıfta kaldı

Avrupa'da yaz transfer dönemine damga vuran bazı önemli kulüpler ligdeki performanslarıyla sınıfta kaldı. Peki hangi kulüpler beklentileri karşılamadı? Detaylar haberimizde...

Avrupa'nın 5 büyük ligi'nde bazı büyük kulüpler beklenen performansı ortaya koyamadı.

Geçen sezon Almanya'da şampiyonluğa çok yaklaşan Borussia Dortmund, bu sezon daha iyi bir kadro kurmasına karşın istediği sonuçları alamadı. 7 maçta 3 galibiyet elde eden Dortmund, 640 milyon euro'luk bir kadro kalitesine sahip olsa da Bundesliga'nın 8. sırasında bulunuyor.

İspanya La Liga'da ise Real Betis, Nabil Fekir, Lo Celso, Emerson gibi oyuncularla ilk 4'e aday olan bir kadro kursa da beklentileri karşılayamadı. 8 hafta sonunda sadece 2 kez kazanabilen Betis, 9 puanla küme düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde yer alıyor. İspanyol ekibinde oynanan futbol da sonuçlarla doğru orantılı olduğu için taraftarlar bu durumdan memnun değil.

Milan, yine pahalı transferler yaptı ama nokta atışı yapamadı. Komşusu Inter, Antonio Conte ile uçuşa geçmişken milan adeta yoklara oynadı. 7 maçta alınan 4 mağlubiyetle 13. sıraya kadar inen Milano ekibi 7. hafta sonunda zirvenin 10 puan gerisine düştü. Milan kadrosunda Piatek, Suso ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimleri barındırıyor.

Dünyanın en çok para kazanan ve en çok kar elde eden kulübü olan Manchester United, Premier Lig dönemindeki en kötü sezonunu geçiriyor. 8 maçta yalnızca 2 kez kazanabilen United, 9 puanla 12. sırada bulunuyor. Yaz transfer döneminde 87 milyon euro'ya Maguire'ı transfer eden kırmızı şeytanlar, yaklaşık 753 milyon euro'luk kadro değerine sahip olsa da ilk 8 hafta sonunda beklentilerin çok uzağında kaldı.

Premier Lig'de beklentileri boşa çıkartan bir diğer takım ise Everton oldu. Andre Gomes, Alex Iwobi, Jean-Philippe ve Moise Kean için toplamda yaklaşık 108 milyon euro harcayan maviler 7 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor.

Fransa Ligue 1'de ise Olimpik Lyon, çok önemli genç yeteneklerine ve büyük yıldızlarına karşın kadro kalitesini sonuçlara yansıtamadı. Son olarak St.Etienne'e derbide kaybeden Lyon, 9 puanla 14. sırada yer aldı ve yalnızca averajla küme düşme hattının üzerinde yer alıyor.