TOKİ'den Ankara'da stadyum kompleksi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) başkentte yeni stadyum inşa ediliyor. İşte detaylar...
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