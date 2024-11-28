Video Diğer Videoları TOKİ'den Ankara'da stadyum kompleksi!

TOKİ'den Ankara'da stadyum kompleksi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) başkentte yeni stadyum inşa ediliyor. İşte detaylar...

28 Kasım 2024 | 14:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:55
TOKİ'den Ankara'da stadyum kompleksi! 28 Kasım 2024 | 12:00
33:17
Alex de Souza: F.Bahçe ve G.Saray... 21 Kasım 2024 | 12:00
01:11
Antrenörden oyuncusuna darp! 21 Kasım 2024 | 12:00
00:31
GOL | Türkiye 1-2 Sırbistan (U21 Hazırlık Maçı) 19 Kasım 2024 | 12:00
01:11
GOL | Türkiye U21 1-1 Sırbistan U21 19 Kasım 2024 | 12:00
00:58
GOL | Türkiye 0-1 Sırbistan (U21 Hazırlık Maçı) 19 Kasım 2024 | 12:00
01:00
Zalewski ve Zielinski'nin Cristiano Ronaldo hayranlığı! 16 Kasım 2024 | 12:00
03:53
İsrailli taraftarlar bu kez Fransa'da olay çıkardı! 15 Kasım 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN