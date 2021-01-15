15 Ocak 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay kupadaki eşleşmeyi yorumladı! Transfer...

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasının ardından, A Spor'a canlı yayında bağlanarak eşleşmeyi değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam aynı zamanda Sivasspor'un transfer gündemine de değindi.İşte o sözler...
15.01.2021
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