Tekmeler havada uçuştu! 6 kırmızı kart çıktı
Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu'nda oynana Erkiletspor ile Kılıçaslan Yıldızspor arasında tekmelerin ve kartların havada uçuştuğu bir maç oldu. Maç içerisinde yaşanan bir pozisyonda oyuncular birbirlerine girdi. Yaşanan kavganın ardından yedek kulübesinden bazı oyuncular ve teknik heyetler araya girdi. Yaşanan skandal olaydan sonra hakem toplam 6 kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma ise 3-1 Erkiletspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Futbolcuların kavgası kameraya böyle yansıdı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Tekmeler havada uçuştu! 6 kırmızı kart 01 Haziran 2022 | 12:00
08:22
Karacabey Belediyespor 0-3 Bodrumspor | MAÇ ÖZETİ 29 Mayıs 2022 | 12:00
01:30
GOL | Karacabey Belediyespor 0-3 Bodrumspor 29 Mayıs 2022 | 12:00
01:25
GOL | Karacabey Belediyespor 0-2 Bodrumspor 29 Mayıs 2022 | 12:00
01:36
GOL | Karacabey Belediyespor 0-1 Bodrumspor 29 Mayıs 2022 | 12:00
05:08
İşte ZTK Finali'nde Kayserispor - Sivasspor maçı öncesinde son durum! 26 Mayıs 2022 | 12:00
09:25
İskenderunspor 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | MAÇ SONUCU (Penaltılar): 7-6 25 Mayıs 2022 | 12:00
09:25
İskenderunspor 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | MAÇ SONUCU (Penaltılar): 7-6 25 Mayıs 2022 | 12:00