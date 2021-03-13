13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Berna Gözbaşı ve Mustafa Tokgöz'den flaş açıklamalar!
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetici Mustafa Tokgöz açıklamalarda bulundu. Berna Tokgöz, "Adalet isteyenler adaletlerini buldu" ifadelerini kullanırken, Mustafa Tokgöz ise, "Hakem gördüğünü çalmaya çalıştı. Bu maçta biz çok iyi oynayamadık yenildik" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
13.03.2021
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