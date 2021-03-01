Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus..."

A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan Toroğlu, "Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus, MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istemiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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