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Son dakika deprem haberi: Hatay'da bebek 31 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Türkiye'yi yasa boğan merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Hatay'da 31 saat sonra bir bebek enkazdan çıkarıldı.

07 Şubat 2023 | 11:49
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