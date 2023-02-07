Son dakika deprem haberi: Hatay'da bebek 31 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Türkiye'yi yasa boğan merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Hatay'da 31 saat sonra bir bebek enkazdan çıkarıldı.
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