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Rushian Hepburn-Murphy antrenman sırasında evinin camını kırdı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Rushian Hepburn-Murphy, corona virüsü salgınından dolayı karantina günlerini evde geçiriyor. 21 yaşındaki futbolcu, antrenman yaptığı sırada evinin camını kırdı. İşte o görüntüler...
10.04.2020
Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Onlardan biri de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy. İngiliz futbolcu evinin bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı. Murphy topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok' notunu ekledi. Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı. Murphy, şu anda Derby County'de kiralık olarak forma giymekte.
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