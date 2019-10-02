Rıza Kayaalp'e miting gibi karşılama

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 4'üncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'a, memleketi Yozgat’ta miting gibi karşılama yapıldı.

Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan Rıza Kayaalp, ailesini ziyaret etmek için memleketi Yozgat'a geldi. Kayaalp'i valilik binası önünde, Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Rasim Parlak, milli sporcunun annesi Sevgi Kayaalp ve babası Kelami Kayaalp ile çok sayıda kişi karşıladı. Lise Caddesi'nden mehteran takımı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen Rıza Kayaalp'e çevredekiler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Burada Vali Çakır, Belediye Başkanı Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ; milli güreşçi Kayaalp'e çiçek takdim ederek, çeşitli hediyeler verdi.



'7 YAŞIMDA GÜREŞÇİ OLMAK İSTEDİM'



Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Rıza Kayaalp, 4'üncü kez dünya şampiyonu olup yeni bir rekor kırarak Yozgat'a geldiğini söyledi. Kayaalp, amacının gelecek nesillere örnek olmak olduğunu belirterek, "Çünkü ben de sizler gibiydim. 7 yaşımda güreşçi olmak istedim. Hayalini kurdum ve şimdi ülkeme en çok altın madalya kazandıran sporcu unvanına sahip oldum. Eğer hayal edersek, iyi bir hedef koyarsak, inanın başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki biz çok çalışalım. Ben bu işi bırakana kadar devam edeceğim. Allah sakatlık, kaza, bela vermediği sürece şampiyonluklarıma devam edeceğim. Tekrar tekrar şampiyon olup memleketime gelmek istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kazanmak" dedi.



Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kişiler, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile fotoğraf çektirdi.