Bilal Erdoğan: 1 milyon insanı Etnospor'a bekliyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3-6 Ekim tarihleri arası Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek 4. Etnospor Kültür Festivali öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

12 GELENEKSEL SPOR DALI

Kökbörü takımlarıyla Arjantin'in milli sporu pato takımlarının müsabaka yapmasını tasarladık ve çok keyifli bir kültürel paylaşım olacağına inanıyoruz. Bunların dışında yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, geleneksel okçuluk, atlı okçuluk, atli cirit, mangala, mas güreşi, aba güreşi ve aşık atma Etnospor'da olacak. Bütün vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı Etnospor Festivali'ne bekliyoruz.

"ÇOCUKLAR MANGALA, MAS GÜREŞİ VE OKÇULUĞA İLGİ GÖSTERİYOR"

Çocuklar mangalada çok keyifli vakit geçiriyorlar. Onun dışında mas güreşi ve okçuluğa da ilgi gösteriyorlar. Mas güreşini konfederasyon olarak her yıl 100'ün üzerinde okula tanıtıyoruz. Okçuluğu da aynı şekilde okullara tanıtıp ekipman desteği sağlıyoruz.

"KENDİ KİMLİĞİNLE YAŞAMAK BİR TOPLUM İÇİN EN HUZURLU ŞEY"

Kendi kimliğinle yaşamanın bir toplum için en huzurlu, en doğal şey olduğunu düşünüyoruz ve bunu sadece kendi milletimiz için değil, dünyanın bütün toplulukları için değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın bütün kültürel öğelerinin ve renklerinin dünyanın esas zenginlikleri olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu mesajların yaşatıldığı yer, inşallah bu hafta sonu Atatürk Havalimanı'ndaki Etnospor Kültür Festivali olacak.

"1 MİLYON İNSAN BEKLİYORUZ"

Etnospor'a 1 milyon insanı bekliyoruz. Alanımızı yağmura göre tasarladık, birçok etkinlik kapalı alanlarda düzenlenecek. Hafta sonu yağmur yağsa bile hem atlı spor etkinliklerimiz hem okçuluk etkinliklerimiz hem de güreşlerimiz gerçekleştirilecek.

"ETNOSPOR HEM KÜLTÜRÜN YAŞATILDIĞI HEM DE GELECEĞE TAŞINACAĞI BİR ETKİNLİK"

Etnospor hem kültürün yaşatıldığı hem de geleceğe taşınacağı, aslında gericilik değil modern bir etkinlik olduğunu anlatmaya çalıştığımız ve keyifli bir şekilde tasarladığımız bir etkinlik. İnanıyoruz ki bu hafta sonu 1 milyon insan etkinliğimizi ziyaret edecek.

"GELENLERE OK ATMAYI, AT BİNMEYİ VE GÜREŞ TUTMAYI DENEYİMLETECEĞİZ"

'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedik ama bunun yanında 'Ok at, at bin, güreş tut' dedik. Gelenlere ok atmayı, at binmeyi ve güreş tutmayı mümkün olduğu kadar deneyimletmeye çalışacağız. Bütün bunları deneyimletelim istiyoruz ki sonradan çocuklarımız, gençlerimiz 'Bunları nerede yaparım?' diye sormaya başlasın.

"7'DEN 70'E HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Yetişkinlerin festivalimize geldiği zaman çok mutlu olduğunu biliyoruz. Çünkü geçmişte yaşadıkları, hatırladıkları ve sevdikleri şeyleri görüp izlemek onlara gerçekten keyif veriyor. Yağlı güreşin, atlı okçuluğun ve ciritin belli bir izleyicisi var. Onlar da tabii ki at binebilecekler, ok atabilecekler, güreş tutabilecekler. 7'den 70'e herkes bu işin olduğunu düşünüyoruz. Herkesin burada kendine ait bir şeyler bulabileceğini biliyoruz.