07 Mart 2019, Perşembe

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PSG'nin Avrupa'da yüzü gülmüyor

PSG büyük umutlarla başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, yaptığı büyük yatırımlar ve transferlere rağmen bu yıl da hayal kırıklığı yaşadı.
07.03.2019

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