07 Mart 2019, Perşembe
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1985 yılında spor dünyası (ARŞİV ODASI)
Fenerbahç'den Bordeaux'ya evinde soğuk duş...Okçulukta Balkan rekoru... Galatasaray Lisesi'nden dünya ikinciliği... İngiltere'de kabus gibi maç... Brüksel'de Heysel faciası... İşte 1985 yılında spor dünyasında yaşanan gelişmeler...
07.03.2019
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