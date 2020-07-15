"Pandemi döneminde sözleşme fesihleri artabilir"

Spor Hukukçusu Ümit Orhan, pandemi sürecindeki sözleşme fesihleriyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Orhan, "Corona virüsü salgını kulüplerin gelirlerini etkilemiş durumda. Bunu hesaba kattığımızda ödemelerin gecikeceğini söyleyebiliriz. Bu durum sözleşme fesihlerini artırabilir." dedi.

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