15 Temmuz 2020, Çarşamba

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"Pandemi döneminde sözleşme fesihleri artabilir"

Spor Hukukçusu Ümit Orhan, pandemi sürecindeki sözleşme fesihleriyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Orhan, "Corona virüsü salgını kulüplerin gelirlerini etkilemiş durumda. Bunu hesaba kattığımızda ödemelerin gecikeceğini söyleyebiliriz. Bu durum sözleşme fesihlerini artırabilir." dedi.
15.07.2020
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