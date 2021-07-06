Onlar rekabeti en yüksek olan maçlar! İşte dünya derbileri...

Futbol, ortaya çıkışından bu yana dev kulüplerin rekabetine sahne oldu. Dünyanın dört bir yanında sürekli yarış içinde olan ezeli rakipler, birbirlerini yenmek için yıllar boyunca mücadele etti. A Spor olarak sizler için bu ebedi yarışı, "Dünya Derbileri" programında derledik.

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