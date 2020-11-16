Oğlunun futbol aşkı için kulüp kurdu!

Osmaniye'de yaşayan Elif İçlek, hem kendi oğlunun hem de diğer çocukların eğitim alması için futbol kulübü kurdu. Düziçi Demirspor Kulübü Başkanı Elif İçlek, "Ben futbolcularımın annesiyim" diye konuştu.

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