26 Temmuz 2020, Pazar

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Murat Sancak: İnşallah Süper Lig'e biz çıkarız

Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında Bursaspor'u 4-1 mağlup etti ve TFF 1. Lig'de finale çıkan takım oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrasında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, "İnşallah gülen taraf biz oluruz, Süper Lig'e biz çıkarız" ifadelerini kullandı.
26.07.2020
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