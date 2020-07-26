Murat Sancak: İnşallah Süper Lig'e biz çıkarız

Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında Bursaspor'u 4-1 mağlup etti ve TFF 1. Lig'de finale çıkan takım oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrasında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, "İnşallah gülen taraf biz oluruz, Süper Lig'e biz çıkarız" ifadelerini kullandı.

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