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Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan A Spor'a konuştu! "Zaniolo bizi çok mutlu etti"

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği 17 numaralı formayı "6 Şubat" Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıklamıştı. Zaniolo'nun bu anlamlı hareketi sonrası Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan, A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

08 Şubat 2025 | 01:50
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