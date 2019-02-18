18 Şubat 2019, Pazartesi
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Milli sporcudan İranlı rakibine bayrak dersi
Altın madalya kazanan milli tekvandocu Selen Gündüz, Türk bayrağının önüne bayrak açmaya çalışan İranlı sporcuya, kürsüde de dersini verdi.
18.02.2019
Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.
İRANLI SPORCUYA BAYRAK DERSİ
60 ülkeden 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, 37 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu Selen Gündüz, İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağladı.
Gündüz, kürsüye çıktığı sırada, İran bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyen sporcuya da inanılmaz bir ders verdi.
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