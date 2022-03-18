Milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz'dan 18 Mart mesajı!
A Milli Takım'ımızın ve Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz, oldukça anlamlı bir videoda buluştu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü anmaları kapsamında 3 futbolcu, "Rahmet, minnet ve saygı" mesajı verdi. İşte o video...
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