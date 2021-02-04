04 Şubat 2021, Perşembe
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Maradona'nın son sözleri yürek burktu!
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın son sözleri yürekleri dağladı. Arjantinli efsanenin, ölümünden kısa bir süre önce çekilen videoda "İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim" dediği görüntüler ortaya çıktı.
04.02.2021
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