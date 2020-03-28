28 Mart 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Koray Baloğlu: UEFA ettiği karın yüzde 87'sini kulüplere dağıtacak
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyayı etkilemiş ve spor faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. UEFA Başkanı Ceferin de salgından sonra akıllara gelen soru işaretlerine cevap verdi ve ilk hedeflerinin ligleri tamamlamak olduğunu ifade etti. Son gelişmeleri A Spor editörü Koray Baloğlu değerlendirdi. Baloğlu, "UEFA ettiği karın yüzde 87'sini kulüplere dağıtacak" ifadelerini kullandı.
28.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mario Lemina rakibini pazara yolladı!
- Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı
- Caleb Ekuban pes etmedi
- Fenerbahçe'de 4 corona virüsü vakası
- Galatasaraylı Luyindama için 15 milyon Euro
- Ljajic gözden çıkarıldı
- Galatasaraylı Luyindama için 15 milyon Euro
- Sörloth: Antrenman için özel oda oluşturdum
- Ljajic gözden çıkarıldı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...