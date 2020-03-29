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Anlattıkları geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster'de kahkaha tufanı

ATV’nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu 877. Yeni bölümü yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran sorular ve yarışmacılar izleyenleri ekrana kilitledi. Kıbrıslı Kemal Berk Ağın 125 bin liralık soruya kadar yükseldi. Yarışmaya Uşaktan katılan Akın Yeniceli’nin anıları ise herkesi gülmekten kırdı geçirdi. İşte Akın Yeniceli’nin herkesi gülmekten kırıp geçirdiği o anlar…
29.03.2020
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Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan imirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla her hafta ekranlara kitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yine hem güldüren hem heyecanlandıran anlar yaşandı.
Maraton Koşucusu Akın Yeniceli kırdı geçirdi

Akın Yeniceli isimli maraton koşucusu eğlenceli tavrıyla dikkatleri üzerine topladı. Anlattığı anıları ile herkesi gülmekten kırıp geçiren Akın Yeniceli yarışmaya Uşak ilinden katıldı. Koşmaya nasıl başladığını anlatan Akın Yeniceli anılarıyla herkesi güldürmeyi başardı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER DİKKAT ÇEKEN ZIRT FIRT SORUSU
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir başka dikkat çeken yarışmacı Kıbrıslı Kemal Berk Ağın oldu. Kemal Berk Ağın başarıyla yarışarak 125 Bin Liralık soruya kadar gelmeyi başardı. 125 bin Liralık soru oldukça ilginçti. Hangisi "uygunsuzca, yerli yersiz,gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifadedir? Sorusuna A şıkkında zırt pırt, B şıkkında zırt fırt, C şıkkında zırt tırt ve D şıkkında zırt zırt şıkları arasından A şıkkını seçerek "zırt pırt" cevabını verdi ve yarışmaya veda etti.

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