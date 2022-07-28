Konyaspor 2-0 BATE Borisov (MAÇ ÖZETİ)
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, 2. ön eleme turu rövanş maçında Bate Borisov'u konuk etti. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede yeşil beyazlılar, rakibini 2-0 ile geçerek bir üst tura yükseldi. İşte maçın özeti...
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