Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren Sabri Sarıoğlu sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğı sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusu geceye damga vurdu. Yarışmada "2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?" sorusu izleyenlerde merak uyandırdı. İşte sorunun yanıtı...

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2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı SARBİ olarak yazılmıştır.