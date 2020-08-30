30 Ağustos 2020, Pazar
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Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'da
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman, milli takım kampı için İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Ersin Akan, İstanbul kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Kenan hem maaşından dolayı hem de kulübünün 2. lige düşmesinden dolayı takımdan ayrılmak istiyor" ifadelerini kullandı. Kenan Karaman'ın, mevcut kulübünün 2. ligde olması ve maaşının da düşük olması münasebetiyle ayrılmak istediği öğrenildi. Milli oyuncunun bu noktada, menajeri Ersin Akan'a İstanbul ekipleriyle transfer görüşmeleri yapması üzere talimat verdiği kaydedildi.
30.08.2020
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