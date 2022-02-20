Kalp Yarası 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE
Atv ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi, 32. ve final bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır. Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi? Kalp Yarası 32. bölüm 2. fragmanı izle
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