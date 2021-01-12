12 Ocak 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılış töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Sporlar Tesisi Açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Geleneksel sporlarımıza gönül veren Ankara'daki vatandaşlarımıza hizmet edecek bu tesisin, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
12.01.2021
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı törenine katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Bu tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve Ata yadigarı greş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek, hatta hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum.

Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olan tesisimizin açılışını yapmak bugün nasip oldu. Tesisimize, gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum. Pandemiye rağmen şu an 110 öğrenciye hizmet veriyor. At, ok, güreş sadece bu 3 spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir.

Divan-i Lügatit Türk'te at ile ilgili tam 180 kelime yer alıyor. Bizde atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. At, hazreti peygamberimize Miraç yolculuğunda eşlik etmiş buraktır.

Cirit başta olmak üzere at ile ilgili oyunun yer aldığı pek çok sporun yer alması bizi mutlu ediyor. Tarihimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Külliye'deki karşılama törenlerimizde atlı bir birliğin yer almasını da sağladık. Bundan bile rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecek. Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım. Kökü olmayanların sonu esen rüzgarın önünde sürüklenmektir.

Okçuluk müsabakaları öncesi muhakkak besmele çekilir, salavat gönderilirdi. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabetle birlikte dayanışma ve çelebiliği de göstermesi gerekiyordu. Bu değerleri yeni nesillere, evlatlarımıza da aşılamak istiyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğe güvenle bakamayız.

Tüm vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı bu tesisten yararlanmaya davet ediyorum."

DİĞER
Başkan Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu Başkan Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu 12.01.2021
Erman Toroğlu özür diledi Erman Toroğlu özür diledi 11.01.2021
Sumudica ayrılık kararını açıkladı! Sezon sonu... Sumudica ayrılık kararını açıkladı! "Sezon sonu..." 09.01.2021
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 07/01/2021 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 07/01/2021 07.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Hasan Kartal'dan transfer açıklaması! Hasan Kartal'dan transfer açıklaması! 03.01.2021
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 31/12/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 31/12/2020 31.12.2020
2020'de dünya en büyük spor dallarının ikisinde yas yaşadı "2020'de dünya en büyük spor dallarının ikisinde yas yaşadı" 31.12.2020
İşte AA'nın objektifinden Türkiye'de yılın spor fotoğrafları... İşte AA'nın objektifinden Türkiye'de yılın spor fotoğrafları... 31.12.2020
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 25/12/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 25/12/2020 25.12.2020
Maradona'nın görüntüleri yürek burktu Maradona'nın görüntüleri yürek burktu 25.12.2020
Göksel Gümüşdağ keşke geçen sezon da konuşsaydı "Göksel Gümüşdağ keşke geçen sezon da konuşsaydı" 24.12.2020
Gururumuz Göksu Üçtaş Şanlı A Spor’a konuştu! Gururumuz Göksu Üçtaş Şanlı A Spor’a konuştu! 22.12.2020
Mustafa Er: Ofansif oynamayı seviyoruz Mustafa Er: Ofansif oynamayı seviyoruz 21.12.2020
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 18/12/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 18/12/2020 18.12.2020
Avrupa Şampiyonu Ferhat Arıcan A Spor'a konuştu! Çok fazla çalıştık Avrupa Şampiyonu Ferhat Arıcan A Spor'a konuştu! "Çok fazla çalıştık" 14.12.2020
Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk sözleri Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk sözleri 14.12.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Tümer Metin'den flaş Mesut Özil sözleri! Fotoğraftaki detay...
Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor! İşte 4 maddede transferin perde arkası
Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu
Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı
Yıldız isme büyük övgü! "Alex'in tahtına oturacak"
Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mario Mandzukic olmazsa o gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör