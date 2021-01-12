Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılış töreninde konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı törenine katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:
"Bu tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve Ata yadigarı greş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek, hatta hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum.
Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olan tesisimizin açılışını yapmak bugün nasip oldu. Tesisimize, gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum. Pandemiye rağmen şu an 110 öğrenciye hizmet veriyor. At, ok, güreş sadece bu 3 spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir.
Divan-i Lügatit Türk'te at ile ilgili tam 180 kelime yer alıyor. Bizde atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. At, hazreti peygamberimize Miraç yolculuğunda eşlik etmiş buraktır.
Cirit başta olmak üzere at ile ilgili oyunun yer aldığı pek çok sporun yer alması bizi mutlu ediyor. Tarihimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Külliye'deki karşılama törenlerimizde atlı bir birliğin yer almasını da sağladık. Bundan bile rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecek. Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım. Kökü olmayanların sonu esen rüzgarın önünde sürüklenmektir.
Okçuluk müsabakaları öncesi muhakkak besmele çekilir, salavat gönderilirdi. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabetle birlikte dayanışma ve çelebiliği de göstermesi gerekiyordu. Bu değerleri yeni nesillere, evlatlarımıza da aşılamak istiyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğe güvenle bakamayız.
Tüm vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı bu tesisten yararlanmaya davet ediyorum."
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