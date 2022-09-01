İşte TFF'ye yapılan silahlı saldırıda son durum!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, yapılan saldırı ile ilgili detayları canlı yayında açıkladı.
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