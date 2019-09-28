Ibrahimovic'e cevap sürpriz isimden geldi!

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlatmış, twitter'dan paylaştığı videoda, Matrix filmine atıfta bulunarak topla birlikte zorlu bir hareket denemişti. İsveçli yıldız bu hareketiyle Paul Pogba, Khabib Nurmagomedov, menajeri Mino Raiola ve Novak Djokovic'e de meydan okumuştu. Ibrahimovic'in bu videosu ise sürpriz bir isimden karşılık buldu. Çaykur Rizespor'un sağ beki Moroziuk'un eşi Irina, Zlatan Ibrahimoviç'in hareketini yaparak instagram hesabından görüntüsünü paylaştı.