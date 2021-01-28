28 Ocak 2021, Perşembe

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Hıncal Uluç'tan hakemlere sert eleştiri! "Tarafsız oldukları inancını vermiyor"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Süper Kupa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Uluç, hakemlerin iyi olmadığını dile getirdi. Uluç ayrıca, "Türk hakemleri açık iyi değil, VAR iyi değil. Bize tarafsız oldukları inancını vermediler. Ben ne Başakşehirliyim ne Trabzonluyum. Bana bu hakemler tarafsız değil izlenimi veriyorsa o kenarda oturanlara ya da içerde oynayanlara nasıl vereceğini tahmin et" ifadelerini kullandı.
28.01.2021
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