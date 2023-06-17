GOL | Türkiye U21 1-0 Azerbaycan U21
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı ile Azerbaycan Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Millilerimiz Enis Destan'ın 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
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