24 Temmuz 2020, Cuma

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GOL l Pazarspor 2 - 1 Nevşehir Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup yarı finalinde Somaspor, Nevşehir Belediyespor karşısında 90+6. dakikada Eray Karataş'ın attığı golle 2-1 öne geçti.
24.07.2020
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