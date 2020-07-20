21 Temmuz 2020, Salı

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GOL | Ankara Demirspor 2-0 Sakaryaspor

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Ankara Demirspor, 81. dakikada Tahir Babaoğlu'nun attığı golle Sakaryaspor karşısında 2-0 öne geçti.
20.07.2020
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