GOL | Adana Demirspor 1-1 Galatasaray
Elit U17 Gelişim Ligi üçüncülük maçında Adana Demirspor, 84. dakikada Enes'in attığı golle Galatasaray karşısında skoru 1-1'e getirdi.
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