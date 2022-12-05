GOL | Adana Demirspor 1-1 Fortuna Sittard
Hazırlık maçında Fortuna Sittard ile karşılaşan Adana Demirspor, 28. dakikada Henry Onyekuru ile eşitliği yakaladı.
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