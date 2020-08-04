04 Ağustos 2020, Salı
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Gençliğim Eyvah 8. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?
ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliğim Eyvah son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler arama motorlarına "Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle" ve "Gençliğim Eyvah son bölüm izle" yazarak son bölüme ulaşmaya çalışıyor. Haberimizden Gençliğim Eyvah 8. bölümü tek parça olarak izleyebilirsiniz...
04.08.2020
Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.
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