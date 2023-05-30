Fenerbahçe Sivasspor maçından öne çıkan görüntüler | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı...
İşte 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı kapsamında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşmış ve sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılarak finale çıkmıştı. İşte mücadeleden öne çıkan anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:58
Fenerbahçe Sivasspor maçından öne çıkan görüntüler 30 Mayıs 2023 | 12:00
07:47
TFF Başkanı Büyükekşi ve Rizespor Başkanı Turgut A Spor'a özel açıklamalarda bulundu 27 Mayıs 2023 | 12:00
00:26
Arda Turan'dan flaş sözler! "Atamız, idolümüz Fatih Terim" 26 Mayıs 2023 | 12:00
00:45
İşte Ankaragücü - Başakşehir maçı öncesi son durum 25 Mayıs 2023 | 12:00
18:45
Arda Turan ile Bayrampaşa Gezisi! 31 Mart 2023 | 12:00
01:31
Agüero canlı yayınında kalp ritim bozukluğu geçirdi! İşte o anlar 30 Mart 2023 | 12:00
01:22
İngiltere Premier Lig'e Ramazan ayı düzenlemesi! 23 Mart 2023 | 12:00
03:19
Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı! 12 Mart 2023 | 12:00