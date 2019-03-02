"Eskişehirspor'da güzel şeyler oluyor"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, A Spor'a özel bir röportaj verdi. Takımda güzel bir hava yakalandığını ifade eden Çapa "Yeni yönetimin de gelmesiyle, yeni başkanımızla birlikte inanılmaz bir sinerji oluştu. Eskişehirspor'da güzel şeyler oluyor" dedi.