02 Mart 2019, Cumartesi
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"Eskişehirspor'da güzel şeyler oluyor"
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, A Spor'a özel bir röportaj verdi. Takımda güzel bir hava yakalandığını ifade eden Çapa "Yeni yönetimin de gelmesiyle, yeni başkanımızla birlikte inanılmaz bir sinerji oluştu. Eskişehirspor'da güzel şeyler oluyor" dedi.
02.03.2019
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