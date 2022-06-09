Erman Toroğlu’dan flaş yorum! “TFF başkanı istifa etti ama kurullar…”
A Spor ekranlarında yayınlanan Transfer Raporu programına Çaykur Rizespor’un başkanı Tahir Kıran konuk oldu. Programa bağlanan Erman Toroğlu, TFF ile ilgili flaş sözler söyledi. Toroğlu, “TFF başkanı istifa etti ama kurulları görevi bırakmıyor.” dedi. İşte o sözler…
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