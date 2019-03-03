03 Mart 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

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Emre Zafer Barnes'tan gümüş madalya

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Zafer Barnes erkekler 60 metrede gümüş madalya kazandı.
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