Emre Bol: İlla ki sokağa çıkma yasağı mı gerekiyor?

A Spor ekranlarında yayınlanan Son Sayfa programında koronavirüs gündemiyle alakalı konuşan Emre Bol, "Bu iş gerçekten çok ciddi bir iş. Bugün sosyal medyada bakıyorum insanlar Bebek sahilde mangal yapıyor. Kendi canını hiçe sayabilirsin, etrafına da yayıyorsun. Lütfen biraz dikkatli olun, illa ki sokağa çıkma yasağı mı gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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